لبنان

تعويم الليرة لمعالجة ارتفاع الدولار

Lebanon 24
01-10-2021 | 17:19
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ينصح صندوق النقد الدولي بتعويم الليرة، كشرط لا بدَّ منه، للشروع بمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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