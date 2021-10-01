لبنان

ميقاتي تلقّى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا

Lebanon 24
01-10-2021 | 17:24
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تلقّى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة عبر اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا، والبحث في ما يحتاجه البلد في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها.
ولاحظت مصادر معنية عبر "اللواء" ان اتصال الرئيس التركي أتى غداة إعلان الباخرتين التركيتين، اللتين قدمتا خدمات تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية، وهما راسيتان قبالة الشاطئ اللبناني في الجيّة، انهما اطفأتا محركاتهما، وانهتا تزويد لبنان بالطاقة، بعد انتهاء العقد من دون ان تتمكنا بعد من الحصول على ما لهما في ذمة الدولة اللبنانية، من ديون، لا تقل عن 200 مليون دولار".
المصدر: اللواء
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