لبنان

الملفّات الاجتماعية ستحضر في الجلسات المُقبلة للحكومة

Lebanon 24
01-10-2021 | 17:39
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "بدءاً من الجلسات المقبلة للحكومة سيصار إلى إدراج الملفات ذات الطابع الاجتماعي على أن إثارة موضوع النقل العام في الجلسة السابقة من دون نقاش تفصيلي قد يفتح المجال امام بحثه في أي وقت".
ولفتت إلى أن "موضوع البطاقة التمويلية قد يناقش أيضاً"، مؤكدة أن "القضايا التي تتطلب متابعة يومية وتتصل بهموم المواطنين مرشحة لأن تصبح بنودا دائمة من كهرباء ودواء".
ولاحظت إن "الوزراء أبدوا استعدادا للتعاون وطرح أفكار جديدة للسير بها والتخفيف قدر الإمكان من الأزمة حتى ان بعضهم لا يكثر في الكلام معوّلاً على العمل".
المصدر: اللواء
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