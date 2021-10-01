لبنان

دوكان يزور لبنان الإثنين

Lebanon 24
01-10-2021 | 18:11
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يزور لبنان يوم الاثنين السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وعدد من الوزراء المعنيين، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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