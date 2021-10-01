دوكان يزور لبنان الإثنين

يزور لبنان يوم الاثنين السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وعدد من الوزراء المعنيين، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".