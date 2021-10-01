عبد اللهيان سيزور لبنان الأسبوع المقبل

علمت "اللواء" ان "وزير الخارجية الايرانية امير حسين عبد اللهيان سيزور لبنان الاسبوع المقبل بين 6 و7 من الشهر الحالي، كما يزور لبنان كلٌّ من وزير خارجية قبرص ووزير الشؤون الخارجية الالماني".