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لبنان
300 ألف مودع مستفيد من التعميم 158 وهذا ما قاله صفير
Lebanon 24
01-10-2021
|
22:44
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كتب جوزيف فرح في" الديار": ان القطاع المصرفي قادر على تعزيز الملاءة المالية ومستعد لاعادة الانتعاش الى الاقتصاد الوطني ويؤكد على ضرورة البدء بأعادة هيكلة القطاع العام لضمان بنية صلبة تكون ممرا الزاميا لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد وقطاعاته ومشددا على ضمان حقوق المودعين ولعل اقبال المودعين على التعميم 158 الذي يسدد جزءا من اموال المودعين بالدولار الاميركي وعددهم تجاوز الـ 175 الف مودع حتى الان ومن المتوقع ان يزداد العدد الى اكثر من 300 الف مودع وهو عدد لا يستهان به من المودعين الذين سيحصلون ودائعهم دون اي عملية هيركات دليل اخر على امكانية استعادة الودائع خصوصا من قبل صغار المودعين .
وقال رئيس جمعية المصارف سليم صفير ل"الديار"ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لديه تصور وخطة لتعافي الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وان التعاون والتنسيق القائمين بين رئيسي الجمهورية والحكومةْ سيؤديان الى ازالة الكثير من المصاعب ومنع الانهيار.
وابدى صفير كل استعداد للتعاون لما يخدم لبنان واقتصاده منوها بالجهود التي تبذل في هذا الاطار من جميع المعنيين والمسؤولين.
وذكر صفير ان اجتماع الجمعية مع وزير المالية امس كان جيدا حيث تم البحث في عدة طرق لمساعدة المودعين والاتفاق على استمرار التواصل تمهيدا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر:
الديار
لبنان
إقتصاد
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