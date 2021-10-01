وفد أميركي في بيروت قريباً

كتبت " الانباء" الالكترونية" ان ملف ترسيم الحدود سيكون متفاعلاً أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، في ظل الإصرار الإسرائيلي على التنقيب في مناطق متنازع عليها، بينما لبنان لم ينجح حتى الآن في بناء تصور واضح يوفر الحماية لحقوقه.وفي هذا السياق، سيكون لبنان في الأيام المقبلة على موعد مع زيارة لوفد أميركي، لإعادة البحث في ملف تجديد المفاوضات، وهنا تشير معلومات "الأنباء" إلى إتجاه أميركي بتغيير رئيس الوفد الأميركي المفاوض جون ديروشيه وتعيين بدلاً منه السفير السابق آموس هوكشتاين والذي كان سابقاً قد عمل على مفاوضات الترسيم مع لبنان بعد السفير فريديريك هوف، وهذا بحد ذاته مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستكون ضاغطة خصوصاً أن هوكشتاين معروف بمواقفه المتشددة.