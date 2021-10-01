هل صار بدل النقل بالدولار؟

حال سارة من حال عشرات الآلاف من الموظفين والمياومين والمتعاقدين الذين وجدوا أنفسهم في معركة خاسرة، لذلك فضّل كثيرون الاستقالة من أعمالهم لأن ما يجنونه لم يعد يكفي بدل تنقّل «فكيف بالمتوجّبات الأخرى من فواتير الأكل والمولّد»، يقول سليم الذي ترك عمله، فعندما «استفاقت» الدولة وأقرّت رفع بدل النقل إلى 24 ألف ليرة، «كانت صفيحة البنزين بـ 133 ألف ليرة، أما اليوم بعد رفع الدعم كلياً، فقد وصل سعر الصفيحة إلى 213 ألف ليرة وعلى الأرجح سترتفع مجدداً مع تغيّر سعر صرف الدولار».
بعض المؤسسات حاولت ابتكار حلولٍ ولو مؤقتة تعفيها من خسارة موظفيها، فلجأت إلى اعتماد المداورة في العمل وتخفيض عدد أيام العمل الفعلية، ومن بينها المؤسسة العسكرية التي اتخذت سلسلة إجراءات لتخفيف كلفة النقل على العسكريين، منها التعاقد مع باصات عمومية لتأمين نقل العسكريين على أساس التسعيرة السابقة لقاء تأمين محروقات لها أو رصد بدلات شهرية للسائقين. وفي ما يخص المتنقّلين بسياراتهم الخاصة، خفّضت المؤسسة «مشاوير الخدمة» من 5 إلى 3 شهرياً. لكنّ تلك الإجراءات تبقى عاجزة عن سد الثغر التي تتسبب بها أزمة المحروقات. فبالنسبة إلى السيارات الخاصة حتى المشاوير الثلاثة «مكلفة كثيراً خصوصاً مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين»، أما «البوسطات» فلا تشمل كل «الخطوط» ولا توقيت محدداً لها، ويضطر العسكري إلى الخروج باكراً جداً من البيت للحاق بها. أما من لا «يلحق» فعليه تحمّل «الكارثة»، على ما يقول أحد العسكريين الذي يسكن في رياق البقاعية ويخدم في مدينة طرابلس، إذ «يكلفني المشوار بين 90 و100 ألف ليرة: 50 ألفاً من رياق إلى دوار الصياد في بيروت، و10 آلاف من الدوار إلى الكرنتينا، و30 ألفاً على الأقل من الكرنتينا إلى طرابلس».
كثيرون أفقرتهم الأزمة. من «العساكر» إلى موظّفي القطاعين العام والخاص، إلى المتعاقدين وجيش المياومين الذين يحاولون تسكيج يومياتهم «بالتي هي أحسن»، يقول عامل التنظيفات السوداني مهدي أحمد حسن الذي يتقاضى مليون ليرة، «يطير» منها 500 ألف ليرة بدل انتقال من الضاحية إلى الحمرا، وعلى الـ 500 ألفٍ أخرى أن تكفيه بدل مسكن ومأكل ومشرب كل الشهر. لذلك، عمد إلى استئجار بيتٍ مع مجموعة من الشباب السودانيين «لنشيل مع بعض وعم نتدين لنمشي حالنا». أما لؤي، العامل من الجنسية السورية، فقد ارتأى أن يعود إلى «الرياضة»، إذ أقضي «أغلب المشاوير سيراً على الأقدام، كما حصرت عملي ضمن نطاق جغرافي معيّن».