لبنان

تحركات الشارع: عود على بدء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-10-2021 | 01:15
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بدأت التحضيرات لتنفيذ سلسلة تحركات شعبية في الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في السابع عشر من تشرين الاول الحالي.

ووفق المعلومات المتداولة فان مجموعات عدة بارزة من هذا الحراك اضافة الى عدد من الضباط المتقاعدين وشخصيات سياسية وحزبية مستقلة ونواب مستقيلين من المجلس النيابي، يقومون باجتماعات تنسيقية تحضيرا لهذه المناسبة، وفق جدول اعمال مطلبي واضح".

ويقول مصدر معني مشارك في هذا التحركات" ان الاجتماعات تركز على اولوية التنسيق في الخطاب والتحرك  لتلافي الاخطاء التي وقعت سابقا وادت الى تشتيت التحرك الشعبي والى تباينات افاد منها فريق السلطة".

واشار الى " اتصالات  جرت بين جهات امنية رسمية وضباط متقاعدين بهدف البحث في كيفية تلافي الاحتكاكات التي جرت سابقا ، انطلاقا من قاعدة اساسية هي حق التظاهر  والتعبير عن الرأي  التي ينص عليها الدستور".

واكد " ان جدول التحرك سيكون معلنا، مع امكان التكتم على بعض الخطوات المفاجئة التي تهدف الى ايصال رسائل محددة للرأي العام المحلي والخارجي".

المصدر: لبنان 24

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