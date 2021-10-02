دعاوى "الارتياب" بتحقيقات المرفأ: yes ٣ بواحد

واكتمل عقد "المطبات" أمام استكمال التحقيقات في ملف جريمة المرفأ، فحتى قبل أن تقول محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا كلمتها سلباً أم إيجاباً في دعوى النائب نهاد المشنوق، تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أيضاً بدعويين مماثلتين، أي طلب ردّ القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ وأمام المحكمة عينها.

مصدر حقوقي يشرح أن هذه الخطوة غير مفاجِأة لا بالمضمون ولا بالتوقيت بحيث أن "التتابع" في تقديم الدعاوى بوجه المحقق العدلي ترفع حظوظ ردود القاضي إيليا بنسبة ٣/٣ حتى الآن، كما أنها تشكل فرصة ثمينة لإطالة أمد النظر في طلبات الردّ ما يعني "تمغيط" الوقت بهدف الإستفادة من التعليق الحكمي للتحقيقات حتى الوصول الى كسب الحصانة وبالتالي وقف الملاحقة الجزائية بحق طالبي الردّ.