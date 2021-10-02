لبنان

دعاوى "الارتياب" بتحقيقات المرفأ: yes ٣ بواحد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-870344-637687602139812071.jpg
Doc-P-870344-637687602139812071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واكتمل عقد "المطبات" أمام استكمال التحقيقات في ملف جريمة المرفأ، فحتى قبل أن تقول محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا كلمتها سلباً أم إيجاباً في دعوى النائب نهاد المشنوق، تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أيضاً بدعويين مماثلتين، أي طلب ردّ القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ وأمام المحكمة عينها.

مصدر حقوقي يشرح أن هذه الخطوة غير مفاجِأة لا بالمضمون ولا بالتوقيت بحيث أن "التتابع" في تقديم الدعاوى بوجه المحقق العدلي ترفع حظوظ ردود القاضي إيليا بنسبة ٣/٣ حتى الآن، كما أنها تشكل فرصة ثمينة لإطالة أمد النظر في طلبات الردّ ما يعني "تمغيط" الوقت بهدف الإستفادة من التعليق الحكمي للتحقيقات حتى الوصول الى كسب الحصانة وبالتالي وقف الملاحقة الجزائية بحق طالبي الردّ.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:29 | 2021-10-02
07:10 | 2021-10-02
07:09 | 2021-10-02
06:58 | 2021-10-02
06:52 | 2021-10-02
06:48 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website