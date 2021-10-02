لا تصعيد عونيا في وجه حزب الله

يبدو ان الخلافات في وجهات النظر بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قضايا عدة منها تحقيقات المرفأ وتعديلات قانون الانتخابات، لن تؤدي الى اتساع رقعة الخلاف والاشتباك الاعلامي بينهما.

فبحسب مصادر مطلعة فان "التيار لا يرغب بتوسيع اشتباكه الاعلامي مع الحزب بل على العكس فهو لن يظهّر الخلاف اعلاميا لاسباب كثيرة منها الانتخابات النيابية المقبلة والتي يبدو ان "التيار "سيكون فيها حليفا كاملا للحزب.

واعتبرت المصادر "ان اي توسع للخلاف سيحرج "التيار" امام جمهوره، فكيف يختلف مع الحزب في قضايا جوهرية ويتحالف معه في الانتخابات؟