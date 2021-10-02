حزب الله وزع الدفعة الثانية من هبة المازوت المجانية... إليكم التفاصيل

واصل حزب الله عبر شركة الأمانة للمحروقات توزيع الهبة المجانية من مادة المازوت للمؤسسات الإنسانية وآبار المياه حيث تم تسليم الدفعة الثانية خلال الأسبوع الماضي في مدينة صيدا والجوار بحضور عدد من كوادر منطقة صيدا كما باشرت شركة الأمانة بتسليم المستشفيات الخاصة ومولدات الإشتراكات ومؤسسات الصناعة الغذائية والأفران مادة المازوت بالسعر المدعوم وشملت أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار.