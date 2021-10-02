لبنان

طقس معتدل في لبنان.. وإعصار Gulab يهدد دولتين عربيتين بالغرق!

Lebanon 24
02-10-2021 | 01:42
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلا معتدلة تسيطر على تركيا وحوض البحر الأسود الى باردة خلال الايام المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بطقس معتدل الحرارة الى بارد ليلاً على الجبال وفي الداخل، بانتظار ان تعاود التيارات المدارية الحارة نشاطها نهاية الاسبوع نحو جنوب اوروبا وتركيا، فترتفع مجدّدا درجات الحرارة في المنطقة.

 

بالمقابل، تشكّلت عاصفة مدارية غرب الهند وارتقت الى اعصار من الدرجة الاولى ويتجه، حالياً، نحو خليج عُمان ومن المنتظر ان يزداد حجمه بسبب رطوبة بحر العرب التي سترفع من نسبة الهطولات فيه مترافقة مع سرعة رياح تلامس 160 كم في الساعة.

 

اعصار GULAB:

من المنتظر ان يضرب شمال شرق عُمان بسرعة رياح تصل الى 150-160 كم في الساعة مع امطار غزيرة، ومن ثمّ يتجه نحو الامارات العربية، بأمطار طوفانية قد تتمركز معظمها شمال شرق عُمان ووسط الامارات العربية، فأنّ نسبة الهطولات التي ستبدأ بعد ظهر الاحد وتنتهي مساء الاثنين قد تلامس 400مم شرق عُمان و 160مم وسط الامارات ما سيؤدي الى غرق الطرقات وجرف الاتربة والصخور بسبب الفيضانات والسيول المزمعة ان تتشكل بفعل الهطولات الغزيرة.

 

اذاً، وضعٌ مأساوي ينتظر سلطنة عُمان والامارات العربية ( طوفان ورياح جنونية) التي سيعبر فوقها الاعصار المداري Gulab، بينما سينعم لبنان بطقس غائم ومعتدل خلال السبت والاحد مع تساقط امطار محلية غير شاملة فوق الساحل والجبال الشمالية.

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليوم الأحد؟

على الساحل: 29 درجة  نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 26 درجة نهاراً و 17 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 11 ليلا

الرياح: غربية سرعتها بين 20 و 35 كم  في الساعة،

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%

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