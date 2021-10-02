بيان هام لمؤسسة كهرباء لبنان... هذا ما جاء فيه

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها، وبسبب استمرار أعمال السرقة التي طاولت خطوط التوتر العالي بعلبك- ديرنبوح 220 ك.ف والهرمل – القبيات 66 ك.ف في منطقة جرود الهرمل والتي طاولت قوائم الأبراج الداعمة لها مما أدى الى سقوط أحد أبراج التوتر العالي 220 ك.ف بالإضافة الى نواقل الكهرباء العائدة لهذين الخطين، الأمر أدى الى حصر تغذية محطتي اللبوة والهرمل من مصدر محطة بعلبك فقط، وحيث أن هذه الاعتداءات والسرقات ما زالت مستمرة لتاريخه رغم المراسلات العديدة للجهات المعنية دون أن يؤدي ذلك الى التمكن من وقفها.

وحذت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد وضعت خطوط النقل توتر عالي المذكورة أعلاه تحت التوتر، كما كافة خطوط النقل لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان.

هذا وإن المؤسسة تتابع الأشغال اللازمة لإعادة وضع هذه الخطوط في الخدمة الفعلية فور إنجاز أعمال اعادة التأهيل والصيانة.

كما حذرت من خطر الاقتراب من هذه الخطوط حفاظاً على سلامة الأشخاص والسلامة العامة، ونناشد القوى الامنية المتواجدة في المنطقة لوضع حد لهذه الاعتداءات وتوقيف الفاعلين حيث ان هذه السرقات أدت وما زالت تؤدي الى خسائر جسيمة على الصعيد المادي وكذلك على صعيد سلامة الاستثمار واستقرار الشبكة الكهربائية.