لبنان

إنطلاق موكب تشييع زوجة الامام الصدر من روضة الشهيدين باتجاه الجنوب (صور)

Lebanon 24
02-10-2021 | 02:48
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إنطلق موكب تشييع زوجة الامام موسى الصدر من روضة الشهيدين باتجاه مدينة صور.
 
 
وتوفيت الخميس السيدة بروين خليلي الصدر زوجة الامام موسى الصدر. 
 
 
 


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الامام موسى الصدر

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