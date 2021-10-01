لبنان

وداع رسمي و جماهيري لعقيلة الامام الصدر(صور)

Lebanon 24
01-10-2021 | 19:53
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بمأتم جماهيري حاشد شيعت عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر وحركة "أمل"  الحاجة  بروين خليلي الصدر(أم صدري) في مدينة صور. وتقدم المشاركين في التشييع النائب ايوب حميد ممثلا رئيس رئيس حركة مجلس النواب  نبيه بري، النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب محمد رعد ممثلا امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، المفتي الشيخ مدرار الحبال ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.
 
 
موكب التشييع انطلق من امام مؤسسات الامام الصدر، حيث حُمل النعش على أكف ثلة من عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية يتقدمهم حملة الاكاليل وسيارات الاسعاف، وقد جاب شوارع مدينة صور الرئيسية وصولا الى روضة الزهراء (ع) في المدينة، حيث أمّ الصلاة على جثمان الفقيدة نائب الشيخ علي الخطيب، ثم لقّّن المفتي حسن عبدالله المرحومة الشهادة.
 
بعدها ووريت الفقيدة الثرى في جبانة العائلة، ثم تقبلت عائلة الفقيدة وقيادة حركة "أمل" واجب العزاء من المشاركين.
 
 


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