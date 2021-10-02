لبنان

أجندة خارجية خفية في لبنان؟

Lebanon 24
02-10-2021 | 03:06
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قال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل للعربية أن "ليس لدينا أجندة خفية في لبنان"، مؤكداً "أننا دعم لبنان والشعب اللبناني بشكل كبير وقدمنا الكثير من الأموال".
 
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جوزيب بوريل

لبنان

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