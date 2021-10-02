أجندة خارجية خفية في لبنان؟

قال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل للعربية أن "ليس لدينا أجندة خفية في لبنان"، مؤكداً "أننا دعم لبنان والشعب اللبناني بشكل كبير وقدمنا الكثير من الأموال".