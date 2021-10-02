لبنان

في هذه المنطقة... الصرافات الآلية فارغة او مغلقة!

Lebanon 24
02-10-2021 | 03:18
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انتظر عدد كبير من المواطنين في سياراتهم وامام مكنات الصرافات الآلية التابعة لمعظم المصارف في مدينة طرابلس بغية سحب رواتبهم الا ان اغلبية الصرافات الآلية كانت فارغة او مغلقة.
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