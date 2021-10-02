في هذه المنطقة... الصرافات الآلية فارغة او مغلقة!

انتظر عدد كبير من المواطنين في سياراتهم وامام مكنات الصرافات الآلية التابعة لمعظم المصارف في مدينة طرابلس بغية سحب رواتبهم الا ان اغلبية الصرافات الآلية كانت فارغة او مغلقة.