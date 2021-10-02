تتعلّق بسلامة كلّ لبناني... هذه هي أولوية وزير الداخلية

كشف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن موضوع الحد من حوادث السير في لبنان من أولوياته، وقال "منذ استلامي مهمة الداخلية سارعت الى عقد سلسلة اجتماعات حول هذا الملف لا سيما ملف إنارة الطرق في لبنان بدءاً من العاصمة بيروت".وأضاف المولوي "سأعقد اليوم السبت اجتماعات متتالية استكمالية مع كل من المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ورئيس مصلحة الهيئة لبحث أمور تتعلق بالإسراع في حل ملف إنارة الطرق بأسرع ما يمكن وإعادة درس ملف رخص السوق في لبنان".وأردف "اجتمعت خلال الاسبوع الماضي مع محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي للإطلاع على إمكانات البلدية وقدراتها في هذا الصدد، وإذا تعذر الأمر سوف نلجأ لإنارة الطرق بواسطة الطاقة الشمسية وبالسرعة الممكنة".وقال "لا بد من تفعيل تطبيق قانون استصدار رخص السوق وعدم اصدار أية رخصة من دون امتحان، ومراقبة آلية العمل".وأكد أن العمل في مكتب الوزارة قائم ليل نهار لحل جميع المشاكل العالقة وأبرزها الحد من حوادث السير التي تحصد العديد من أرواح الأبرياء في لبنان وتطبيق مفهوم السلامة المرورية بشكل جدي".