قلق أميركي من دور حزب الله بتعليق التحقيق بانفجار المرفأ ... اليكم التفاصيل

ذكرت قناة "العربية" ان عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي دعوا الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على سلامة القضاة، الذين يتولون التحقيق في الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي، مخلفا أكثر من 210 قتلى.وأبدى بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قلقه من "دور حزب الله في الدفع بقرار تعليق هذا التحقيق الحساس".

كما شددوا على نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير، القاضي طارق بيطار، معتبرين أنه قاضٍ محترم، خدم بلاده لأكثر من عقد.

إلى ذلك، اعتبر الموقعون على البيان أن على الحكومة اللبنانية الحرص على سلامة القضاة والمحققين، كي يكملوا واجباتهم وينهوا التحقيق.