لبنان

هذه الطائفة أعفت طلابها من الأقساط

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:00
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أعلنت أمانة سرّ بطريركيّة السّريان الكاثوليك الأنطاكيّة في بيان عن قرار البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثّالث يونان إعفاء الطّلّاب السّريان الكاثوليك في المدارس السّريانيّة الكاثوليكيّة في لبنان من كامل الأقساط والرّسوم عن العام الدّراسيّ الجديد 2021- 2022. وجاء في البيان:

“قرّر غبطة أبينا البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثّالث يونان بطريرك السّريان الكاثوليك الأنطاكيّ، إعفاء الطّلّاب السّريان الكاثوليك الّذين يتابعون دراستهم في المدارس السّريانيّة الكاثوليكيّة في لبنان (ثانويّة ليسيه المتحف ومدرسة دير الشّرفة) من كامل الأقساط والرّسوم المتوجّبة عليهم عن العام الدّراسيّ الجديد 2021-2022، وذلك تحسّسًا من غبطته بالأوضاع الاقتصاديّة العصيبة الّتي يمرّ بها لبنان عامّةً وأبناء الكنيسة خاصّةً. مع الإشارة إلى أنّ هذا القرار يأتي للسّنة الدّراسيّة الثّانية على التّوالي.

نسأل الله أن ينهي هذه الأزمة الرّهيبة والأيّام الصّعبة عن لبنان، وإنّ الكنيسة تؤكّد وقوفها الدّائم وتضامنها الكامل مع أبنائها المؤمنين لتخطّي هذه المرحلة الصّعبة، بشفاعة أمّنا مريم العذراء سيّدة النّجاة وجميع القدّيسين والشّهداء.”
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