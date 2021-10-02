جدل بين أصحاب المولدات وهذه البلدية... ما الذي يحصل؟

نشرت بلدبة زغرتا-اهدن عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، التالي:

أعلنت بلدية زغرتا-إهدن أنها تفاجئت بصدور تسعيرة إشتراك المولدات الكهربائية (4.500) دون مراعاة الإتفاق المبدئي والحبي الذي توصلنا إليه بعدم صدورها قبل مناقشتها معهم، وكذلك عدم التقيّد بتسعيرة الدولة.

بلدية زغرتا-إهدن التي وقفت الى جانب أصحاب المولدات في هذا الظرف وحاولت جاهدة تأمين كميات محدودة من المازوت تخفيفاً من حدة الأزمة تستغرب ما تلقته بما يتعلق بالفواتير الصادرة عن أصحاب المولدات بعد وقت قصير من إعلان وزارة الطاقة أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول هو 3768 عن كل كيلواط ساعة.

البلدية التي تتابع هذا الموضوع الشائك تدرك العوامل والتغيرات من دخول المازوت الإيراني إلى التحول في سعر صرف الدولار الأميركي، لكن التسرع في إصدار الفواتير بعد ربع ساعة من صدور التعرفة الرسمية لا يحل المشاكل بل يزيدها تعقيداً.

أمام كل ما استعرضناه نؤكد طلبنا من أصحاب المولدات في زغرتا وإهدن إعتماد تسعيرة وزارة الطاقة وإلغاء أي فواتير أخرى.