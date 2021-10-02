لبنان

أبو فاعور: لحماية الثروة الحرجية

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:19
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التقى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، رؤساء بلديات في قضاء راشيا، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي، وعرض معهم سبل حماية المناطق الحرجية والغابات من القطع العشوائي، وإمكان استفادة المواطنين في قراهم من الحطب اليابس ومن التشحيل والتقليم المنظم، بإشراف الجهات المختصة والبلديات والمخاتير، وفرق من المتطوعين، وخصوصا على أبواب فصل الشتاء وحاجة الأهالي للحطب من أجل التدفئة.

كذلك، التقى أبو فاعور وزير الزراعة عباس الحاج حسن وبحث معه في إمكان إعطاء رخص تشحيل وتقليم وفق الشروط التي حددتها الوزارة بإشراف المعنيين في مراكز الأحراج والبلديات والمخاتير، من دون أن يؤدي ذلك الى أي ضرر بيئي أو إلى التعرض لأحراج المنطقة".

من جهة أخرى، قدم عدد من رؤساء البلديات مقترحات وآليات، تساعد في تنظيم عمليات التشحيل وضبطها وجمع الحطب اليابس لتوزيعه على العائلات المحتاجة في القرى. وكان اتفاق على آلية لهذا الأمر، وللغاية سيعقد اجتماع في وقت قريب لمتابعته مع الجهات المعنية.
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