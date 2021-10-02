إلى اللبنانيين.. استعدّوا للأمطار في هذا التّاريخ

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ورياح ناشطة أحيانا شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهراليوم السبت حيث يتقلب نسبيا في بعض المناطق اللبنانية. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و29).- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من المساء. الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة أحيانا شمال البلاد، ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجبلية والشمالية. الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 18,21