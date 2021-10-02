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لبنان
ابنة الـ 4 أشهر ضحية هذا الرجل!
Lebanon 24
02-10-2021
|
07:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام السيدة "رفعة سطيع الاحمد " بالادعاء في مخفر حلبا ضد شقيق زوجها المدعو "خضر تامر الدرزي" بجرم التعرض لها بالضرب وخطف ابنتها التي يبلغ عمرها حوالي الاربعة اشهر.
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