لبنان

لودريان عن لبنان: تشكيل الحكومة خطوة هامّة للنهوض بالبلد

Lebanon 24
02-10-2021 | 07:10
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اعتبرَ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "تشكيل الحكومة في لبنان هو خطوة هامّة للنهوض بالبلد".
وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، دعا لو دريان الحكومة اللبنانية إلى "تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة".
 
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