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لبنان
طارق المرعبي: لايلاء عكار ما تستحق من اهتمام
Lebanon 24
02-10-2021
|
07:29
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دعا عضو كتلة "المستقبل النيابية" النائب طارق المرعبي الوزارء وخصوصاً وزارة الشؤون الاجتماعية الى "ايلاء عكار ما تستحق من اهتمام وخصوصا أن النكبة التي منيت بها إثر انفجار التليل خلفت معاناة إضافية عند الاهالي".
وقال خلال جولة قام بها في عكار: "إن البطاقة التموينية المنتظرة يجب ان تشمل جميع المستحقين"، مشيرا الى ان "أوضاع الناس مأسوية ونحن على ابواب الشتاء والاهالي في الجبال كيف سيواجهون البرد والعواصف في ظل غلاء أسعار المحروقات ومادة المازوت".
كذلك، التقى المرعبي مزارعي وأصحاب بساتين التفاح، "الذين عرضوا مشاكل الموسم"، وطالب وزارة الزراعة بـ "مساعدة مزارعي التفاح في عكار الذين يعانون من أجل بيع انتاجهم محليا وخارجيا"، خصوصاً أن هناك الكثير من الطروف القاسية التي يواجهها المزارعون في ظل غلاء اسعار الادوية والسموم والسماد وغياب التصدير.
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