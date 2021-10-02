الدفاع المدني أخمد حريقاً في بخعون الضنية

تمكنت عناصر من الدفاع المدني من مركز بخعون، من إخماد حريق في محلة حقليت في البلدة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وقضى الحريق على مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار الموسمية المثمرة، واقترب من المناطق السكنية.