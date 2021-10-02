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لبنان
يوم بيئي في خربة روحا برعاية وزير البيئة
Lebanon 24
02-10-2021
|
07:59
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نظمت بلدية خربة روحا، يوماً بيئياً برعاية وزير البيئة ناصر ياسين، تخلله شرح وعروض للحفاظ على البيئة من الثلوث بمبادرة شبابية من برامج جمعية "أنيرا" وتمويل منظمة اليونيسف، في حضور السفيرة يوكي موكيو ممثلة منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ورئيسة جمعية "انيرا" سمر اليسير.
وكانت كلمات لكل من رئيس البلدية والسفيرة موكيو والقاضي عبد الرحمان شرقية، شددت على ضرورة الحفاظ على الثروة الحرجية والتخلص من النفايات الصلبة بالفرز من المصدر.
ياسين
وأكد الوزير ياسين "أولويات الوزارة بتحريك الهبات لرفع التلوث عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون والحفاظ على الثروة الحرجية من القطع".
أضاف: "لدينا خطة في الوزارة للحفاظ على البيئة ورفع التلوث عن بحيرة القرعون ونهر الليطاني، وسنبدأ العمل سريعا لانقاذ ما تبقى من ثروة مائية وأنهر، وهذه الخطة لا تقل عن خمس سنوات، ونشدد على دور الشباب فيها".
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