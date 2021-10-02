لبنان

صرخة جديدة لأصحاب المولدات... هذا جديد الأسعار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-10-2021 | 08:18
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عتبر رئيس تجمع أصحاب المولدات  في لبنان عبدو سعادة ان الخطوة التي قامت بها وزارة الطاقة يمكن اعتبارها محاولة لتصفية قطاع المولدات الخاصة في لبنان بعدما تم القضاء على كهرباء الدولة بشكل تام.

وفي حديث ل "لبنان 24"، قال "ان الجدول الذي اصدرته وزارة الطاقة غير عادل ومرفوض. فتحديد سعر صفيحة المازوت بـ 147الف ليرة يلحق بنا الضرر الكامل لابل يجعلنا نقع تحت خسارة كبيرة، اذ اننا نشتري المازوت من السوق الموازية بتكلفة لا تقل عن 224 الف ليرة للصفيحة الواحدة، بإعتبار أن مادة المازوت غير متوافرة في السوق بالسعر الذي حددته وزارة الطاقة، وبالتالي ووفقا لجدول الوزارة  ستكون خسارتنا ما يقارب الـ 75 الف ليرة في الصفيحة الواحدة".

وأكد سعادة "ان أصحاب المولدات لن يلتزموا جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة".

لبنان

خاص

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