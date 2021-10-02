لبنان

لبنانيون عالقون في مطار النجف...ما هو مصيرهم؟

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:26
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أكد السفير اللبناني في بغداد علي حبحاب  أنه ستتم إعادة الزوار اللبنانيين العالقين في مطار النجف الأشرف عند السابعة من مساء اليوم عبر شركة فلاي بغداد.

وأشار السفير إلى أن جهودًا متواصلة بذلت خلال الساعات الماضية وتنسيقًا متواصلًا بين وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني التي طلبت إعادة الزوار اللبنانيين مساء اليوم وإنهاء معاناتهم.
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