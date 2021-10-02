لبنان

من تركيا.. إرسال شحنة تبرعات إلى الجيش اللبناني

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:29
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بدأت، اليوم السبت، إرسال مجموعة من المواد الاستهلاكية لصالح الجيش اللبناني.
وفي بيانٍ لها، أشارت الوزارة إلى أنّ تلك المواد بدأ تحميلها على متن سفينة شحن تمهيداً لإيصالها إلى لبنان، وقالت: "المواد الاستهلاكية الأساسية التي تبرعت بها وزارتنا للجيش اللبناني يجري تحميلها على سفينة شحن في مرفأ مرسين، وسيتم إيصالها إلى مرفأ بيروت".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، اشتدت حدتها بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر آب الماضي.
 
 
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