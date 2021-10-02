بهية الحريري اطلعت من " دراجي صيدا " على حصيلة تحركهم



كما اطلعت الحريري من الوفد على الخطوات التي يقومون بها بهدف تنظيم عمل هذا القطاع لمواكبة أي قرار قد يتخذ برفع الحظر عنها ، ومن ضمنها تأسيس جمعية بإسم " نادي دراجي صيدا " وضبط حركتها واجراء إحصاء لعدد الدراجات النارية في صيدا واوضاعها القانونية وحث غير أصحاب غير المسجلة منها على تسجيلها وتنظيم حملات توعية بهذا الخصوص مع قوى الأمن الداخلي .

كما طرح الوفد مع الحريري سبل وإمكانية تسهيل نقل دراجاتهم من والى المدينة او عبرها جنوباً او شمالاً او شرقاً لا سيما في ظل ارتفاع كلفة نقلها عليهم وذلك لحين إعادة السماح بتنقلها داخل المدينة .

الحريري

وأكدت الحريري امام الوفد "اننا مع كل قرار من شأنه ان يخفف من الأعباء عن الناس وخاصة في موضوع اعادة السماح بتجول الدراجات النارية في صيدا ، وهو ما سبق وطالبنا به مراراً ونشجع عليه ونعتبره في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة ، حاجة ملحة بالنسبة لقسم كبير من المواطنين وأصحاب المهن وبعض القطاعات العاملة ، على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين المرعية الإجراء او مع مقتضيات الحفاظ على الأمن والإستقرار وهذا الأمر يعود تقديره لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب" .

قصب

واثر اللقاء قال وائل قصب بإسم الوفد" وضعنا السيدة الحريري في صورة جولتنا على مجلس الأمن الفرعي في الجنوب والتي بدأت من عند محافظ الجنوب الذي وعدنا انه في اول اجتماع للجنة الأمنية سيقترح موضوع رفع الحظر على الدراجات النارية واجمالاً كانت الأجواء مع كل من التقيناهم من أعضاء الأمن الفرعي ان هناك اتجاه لرفع الحظر ان شاء الله . وبالنسبة لنا اخبرنا السيدة الحريري اننا حاليا نؤسس جمعية اسميناها "نادي دراجي صيدا – صيدا بايكرز " ومن اهم أهدافها نشر التوعية حول قيادة الدراجات النارية وان تكون مستوفية كل الشروط القانونية واجراءات السلامة العامة . ونحن من جهتنا طالبناها بمتابعة هذا الموضوع مع سعادة المحافظ ونأمل ان يرفع الحظر حتى نباشر سريعا بخطة تنظيم القطاع ولكي يكون هناك تشدد بموضوع الدراجات لجهة الالتزام بقوانين السير والسلامة العامة . التقت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من لجنة المتابعة لموضوع رفع حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا ضم " وائل قصب ، احمد رمضان ، مصطفى عنتر ، محمد البابا ، سليم عبود وأكرم عفارة " الذين اطلعوها على حصيلة لقاءات اللجنة مع محافظ الجنوب وبعض المسؤولين الأمنيين في اطار التحرك الذي يقومون به من اجل إعادة النظر بقرار حظر استخدام الدراجات النارية بالتنقل في المدينة ( والمتخذ من قبل مجلس الأمن الفرعي في حزيران من العام 1998 لدواع امنية حينها).كما اطلعت الحريري من الوفد على الخطوات التي يقومون بها بهدف تنظيم عمل هذا القطاع لمواكبة أي قرار قد يتخذ برفع الحظر عنها ، ومن ضمنها تأسيس جمعية بإسم " نادي دراجي صيدا " وضبط حركتها واجراء إحصاء لعدد الدراجات النارية في صيدا واوضاعها القانونية وحث غير أصحاب غير المسجلة منها على تسجيلها وتنظيم حملات توعية بهذا الخصوص مع قوى الأمن الداخلي .كما طرح الوفد مع الحريري سبل وإمكانية تسهيل نقل دراجاتهم من والى المدينة او عبرها جنوباً او شمالاً او شرقاً لا سيما في ظل ارتفاع كلفة نقلها عليهم وذلك لحين إعادة السماح بتنقلها داخل المدينة .الحريريوأكدت الحريري امام الوفد "اننا مع كل قرار من شأنه ان يخفف من الأعباء عن الناس وخاصة في موضوع اعادة السماح بتجول الدراجات النارية في صيدا ، وهو ما سبق وطالبنا به مراراً ونشجع عليه ونعتبره في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة ، حاجة ملحة بالنسبة لقسم كبير من المواطنين وأصحاب المهن وبعض القطاعات العاملة ، على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين المرعية الإجراء او مع مقتضيات الحفاظ على الأمن والإستقرار وهذا الأمر يعود تقديره لمجلس الأمن الفرعي في الجنوب" .قصبواثر اللقاء قال وائل قصب بإسم الوفد" وضعنا السيدة الحريري في صورة جولتنا على مجلس الأمن الفرعي في الجنوب والتي بدأت من عند محافظ الجنوب الذي وعدنا انه في اول اجتماع للجنة الأمنية سيقترح موضوع رفع الحظر على الدراجات النارية واجمالاً كانت الأجواء مع كل من التقيناهم من أعضاء الأمن الفرعي ان هناك اتجاه لرفع الحظر ان شاء الله . وبالنسبة لنا اخبرنا السيدة الحريري اننا حاليا نؤسس جمعية اسميناها "نادي دراجي صيدا – صيدا بايكرز " ومن اهم أهدافها نشر التوعية حول قيادة الدراجات النارية وان تكون مستوفية كل الشروط القانونية واجراءات السلامة العامة . ونحن من جهتنا طالبناها بمتابعة هذا الموضوع مع سعادة المحافظ ونأمل ان يرفع الحظر حتى نباشر سريعا بخطة تنظيم القطاع ولكي يكون هناك تشدد بموضوع الدراجات لجهة الالتزام بقوانين السير والسلامة العامة .

كما ترأست النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعاً طارئاً لـ" لجنة متابعة القضايا الحياتية في صيدا والجوار " التي انبثقت عن فريق عمل مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وتيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب ، خصص للبحث في الشأن الحياتي عموماً ، وفي موضوع ارتفاع و"تحليق " فواتير المولدات الخاصة في ظل عدم التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية وتجاوزها الى مبالغ كبيرة وبالدولار وفي ظل عدم قبولهم بتركيب العدادات للمشتركين دون فرض رسم تأمين عليهم.

جرى خلال الاجتماع استعراض واقع فوضى تسعيرة الاشتراك الشهري للمولدات في صيدا والجوار وصرخات ومناشدات المواطنين بضرورة لجم جشع بعض أصحابها وعدم مراعاتهم للأوضاع والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن والتي لم يعد معها قادراً على تأمين معيشة عائلته وبالحد الأدنى الطعام والدواء والتنقلات ، فكيف اذا كان مدخوله اساساً لا يكفي لتسديد فاتورة اشتراك مولد ! .

واكد المجتمعون انه امام هذا التفلت في تسعيرة تعرفة المولدات الخاصة من أي رقابة او محاسبة ، لا يمكننا القبول او السكوت عن هذا الاستغلال المتمادي لحاجات الناس الأساسية وعن هذه الاستباحة المكشوفة لمقدراتهم وتعبهم وفرض الشروط المالية القاسية عليهم للحصول على الكهرباء.

واعرب المجتمعون عن تبنيهم صرخة الناس ومطالبهم في وضع حد لأصحاب المولدات الذين لا يتوانون عن المجاهرة بابتزاز الناس بقرارات أمر واقع ارتجالية دون أي وازع أخلاقي او انساني وبتهديدهم بقطع الكهرباء عنهم اذا لم ينفذوها .

ودعا المجتمعون المواطنين للتصدي السلمي لمن لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية من أصحاب المولدات وذلك من خلال التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات ولأي استغلال لحاجة الناس ومطالبة المعنيين بإيجاد حل .

وفي هذا السياق طالب المجتمعون وزارة الاقتصاد ومحافظ الجنوب والمسؤولين الأمنيين والبلديات وخلية الأزمة في اتحاد بلديات صيدا الزهراني بوضع حد لإنتهاكات بعض اصحاب المولدات والزامهم بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات دون شروط او اعباء اضافية على المشتركين تحت طائلة مصادرة مولداتهم.

وقررت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل جديد في الشأن الحياتي وفي موضوع تسعيرة المولدات ، على ان يقوم وفد منها بتحرك باتجاه الجهات المعنية بهذا الخصوص .