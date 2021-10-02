لبنان

نصرالله: استعدوا من الآن للانتخابات فهي حاصلة في وقتها

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:14
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نوه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله، بـ "تشكيل الحكومة اللبنانية بالرغم من أن ذلك جاء بعد ثلاثة عشر شهرا من الانتظار المر"، كما أشاد بـ "انجاز بيانها الوزاري واقراره في مجلس النواب بسرعة قياسية"، وقال: "نحب أن ننظر الى الامر بإيجابية رغم قصر عمر الوزارة حيث لا يزيد عن ستة أشهر".

وخلال لقاء سياسي في بلدة عين التينة في البقاع الغربي أمس الجمعة، قال نصرالله: "أمام الحكومة مهام صعبة وكبيرة وتفاؤل من خلال الجدية الواضحة لدى عدد من الوزراء وسرعة ودقة التحرك في معالجة الحاجات".
 
ووجه نصرالله الشكر للحكومة ولوزير التربية عباس الحلبي على النجاح بتوفير دعم مالي لتسيير العام الدراسي الحالي، متمنياً على الوزراء العمل على قاعدة "اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا"، كما تمنى على الحكومة "اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة وعدم وضع فيتوات على التعاون مع الدول وحصر الاختيار بالجهة التي تفيد لبنان وبدون شروط".

وأشار نصرالله الى أن "لدى الحكومة مهمة أساسية، وهي تحقيق الانتخابات النيابية الاستثنائية التي تشكل إعادة صياغة الحياة السياسية كاملة، حيث يتبعها تشكيل حكومة ثم انتخابات رئاسية".

وختم متوجها الى الحاضرين: "استعدوا من الآن للانتخابات، فهي حاصلة في وقتها، والايجابي بالامر أن كل الافرقاء في لبنان يدعون لتحقيقها من دون تأخير".
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