26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو نصار قدم أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي كسفير غير مقيم في مينسك
Lebanon 24
02-10-2021
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار، أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو كسفير غير مقيم في مينسك، وذلك خلال احتفال رسمي في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية البيلاروسي وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة.
وألقى الرئيس لوكاشنكو كلمة بالمناسبة، أشاد فيها بالعلاقات الودية مع لبنان، متمنيا للشعب اللبناني "المزيد من الامن والسلام والاستقرار"، معربا عن أمله في "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة السياسية منها والاقتصادية والثقافية".
وشكر السفير بو نصار للرئيس البيلاروسي مواقفه الداعمة للبنان، مؤكدا "سعيه الدائم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان وبيلاروسيا".
وكان بو نصار عقد لقاءات ثنائية عدة خلال وجوده في مينسك، شملت وزير الخارجية فلاديمير ماكي ونائب الوزير لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل باريسوفيتش، حيث جرى خلال الاجتماعات البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بخاصة في المحافل الدولية.
وخلال لقائه وزير التربية ايغور كاربينكو جرى بحث مفصل حول كيفية مساعدة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البيلاروسية، حيث طلب بو نصار تخصيص منح دراسية لهم أو منحهم تخفيضات على الرسوم الجامعية وتقديم الرعاية المطلوبة لهم وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق اي منهم في حال تأخر في تسديد الاقساط الدراسية المتوجبة عليه، وذلك بسبب الاوضاع الاستثنائية الصعبة جدا التي يمر بها لبنان وصعوبة تحويل الاموال الى الخارج، مما يمنع أهالي الطلاب من مساعدة أبنائهم لتسديد ما يتوجب عليهم في المواعيد المحددة.
كاربينكو
بدوره وعد الوزير البيلاروسي بدراسة ما طلبه بو نصار، مؤكدا "حرصه على الطلاب اللبنانيين ومحاولة تقديم المساعدة الممكنة لهم، خصوصا وأنه يدرك الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان ولاسيما من الناحية الاقتصادية والمالية".
ووعد بـ"العمل على اتخاذ اجراءات عاجلة للسماح للطلاب اللبنانيين بالعمل في بيلاروسيا لتعزيز أوضاعهم المادية"، متعهدا بـ"عدم السماح بفصل أي طالب لبناني او طرده من السكن الجامعي اذا كان السبب تأخره في دفع الاقساط الجامعية".
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. استعدّوا للأمطار في هذا التّاريخ
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدّوا للأمطار في هذا التّاريخ
05:22 | 2021-10-02
02/10/2021 05:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُسجل تراجعا.. هذه تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُسجل تراجعا.. هذه تسعيرة السوق الموازية
01:54 | 2021-10-02
02/10/2021 01:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن البنزين.. هذا ما كشفه عن السعر القادم
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن البنزين.. هذا ما كشفه عن السعر القادم
15:57 | 2021-10-01
01/10/2021 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأسوأ حظًا عام 2022.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-02
02/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
Lebanon 24
كم أصبحت قيمة الدولار في السوق الموازية مساءً؟
13:32 | 2021-10-01
01/10/2021 01:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2021-10-02
"إطفاء بيروت" يسيطر على حريق الأشرفية
11:40 | 2021-10-02
"حسابكم قريب".. اعتصام لـ"اتحاد ساحات الثورة" في ساحة رياض الصلح
11:27 | 2021-10-02
ارتفع 10 مرات.. هكذا كان سعر الدولار في لبنان قبل عامين
11:07 | 2021-10-02
المطران درويش زار بوشكيان مهنئاً: بأمثالكم سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة
10:49 | 2021-10-02
العشائر تتحرك... ما الذي يحصل في النبعة وبرج حمود؟
09:56 | 2021-10-02
خلال وقت قياسي.. سارق الغرفة الزراعية في حاصبيا بقبضة "قوى الأمن"
فيديو
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
02/10/2021 19:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كفيلم هوليوودي.. انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند (فيديو)
Lebanon 24
كفيلم هوليوودي.. انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند (فيديو)
05:00 | 2021-10-02
02/10/2021 19:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
16:00 | 2021-10-01
02/10/2021 19:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact