لبنان

بو نصار قدم أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي كسفير غير مقيم في مينسك

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:19
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قدم سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية شوقي بو نصار، أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو كسفير غير مقيم في مينسك، وذلك خلال احتفال رسمي في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية البيلاروسي وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة.

وألقى الرئيس لوكاشنكو كلمة بالمناسبة، أشاد فيها بالعلاقات الودية مع لبنان، متمنيا للشعب اللبناني "المزيد من الامن والسلام والاستقرار"، معربا عن أمله في "تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة السياسية منها والاقتصادية والثقافية".

وشكر السفير بو نصار للرئيس البيلاروسي مواقفه الداعمة للبنان، مؤكدا "سعيه الدائم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان وبيلاروسيا".

وكان بو نصار عقد لقاءات ثنائية عدة خلال وجوده في مينسك، شملت وزير الخارجية فلاديمير ماكي ونائب الوزير لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل باريسوفيتش، حيث جرى خلال الاجتماعات البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بخاصة في المحافل الدولية.

وخلال لقائه وزير التربية ايغور كاربينكو جرى بحث مفصل حول كيفية مساعدة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البيلاروسية، حيث طلب بو نصار تخصيص منح دراسية لهم أو منحهم تخفيضات على الرسوم الجامعية وتقديم الرعاية المطلوبة لهم وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق اي منهم في حال تأخر في تسديد الاقساط الدراسية المتوجبة عليه، وذلك بسبب الاوضاع الاستثنائية الصعبة جدا التي يمر بها لبنان وصعوبة تحويل الاموال الى الخارج، مما يمنع أهالي الطلاب من مساعدة أبنائهم لتسديد ما يتوجب عليهم في المواعيد المحددة.

كاربينكو
بدوره وعد الوزير البيلاروسي بدراسة ما طلبه بو نصار، مؤكدا "حرصه على الطلاب اللبنانيين ومحاولة تقديم المساعدة الممكنة لهم، خصوصا وأنه يدرك الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان ولاسيما من الناحية الاقتصادية والمالية".

ووعد بـ"العمل على اتخاذ اجراءات عاجلة للسماح للطلاب اللبنانيين بالعمل في بيلاروسيا لتعزيز أوضاعهم المادية"، متعهدا بـ"عدم السماح بفصل أي طالب لبناني او طرده من السكن الجامعي اذا كان السبب تأخره في دفع الاقساط الجامعية".
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