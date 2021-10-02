لبنان

مسؤول "حزب الله" بقاعاً: العد العكسي بدأ للخروج من الهاوية

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:29
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أمل مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر أن "تحصل انفراجات نحو الأفضل على يد الحكومة الجديدة، وإن كنا نعلم بأنه لن تحصل حلول بين عشية وضحاها وهي تحتاج إلى وقت، ولكن يفترض أن يكون العد العكسي قد بدأ للخروج من الهاوية التي وقعنا بها".

وخلال رعايته احتفال تكريم العاملين والمتطوعين في الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية في مجال مكافحة وباء كورونا طيلة فترة الجائحة، والذي نظمه اتحاد بلديات شمال بعلبك في حضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وصحية قال: "نحن ندعي أننا في مرحلة مكافحة كورونا كنا جزءا فاعلا، وقد نزل حزب الله بكل إمكاناته في هذه المعركة، بدءا من الأمين العام، إلى الجهات التنفيذية كلها، بعدما وصفنا هذا الوباء بالعدو المجهول ووضعنا أنفسنا يومها أمام تحد كبير".

أضاف: "كما قمنا بدورنا في مواجهة كورونا من موقع إنساني، نتحرك اليوم في مجتمعنا من الموقع نفسه لخدمة الناس في كل المجالات، ولن نوفر جهدا نستطيع من خلاله خدمة مجتمعنا إلا وسنفعله دون منة من أحد ".

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