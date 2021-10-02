لبنان

خلال وقت قياسي.. سارق الغرفة الزراعية في حاصبيا بقبضة "قوى الأمن"

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:56
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أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية المدعو "ه .أ" بأقل من 24 ساعة من السرقة التي قام بها في الغرفة الزراعية في حاصبيا، والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المختص، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنيّة للاعلام".
 
 
 
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لبنان

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