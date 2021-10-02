خلال وقت قياسي.. سارق الغرفة الزراعية في حاصبيا بقبضة "قوى الأمن"

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية المدعو "ه .أ" بأقل من 24 ساعة من السرقة التي قام بها في الغرفة الزراعية في حاصبيا، والتحقيق جارٍ معه بإشراف القضاء المختص، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنيّة للاعلام".