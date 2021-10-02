لبنان

العشائر تتحرك... ما الذي يحصل في النبعة وبرج حمود؟

Lebanon 24
02-10-2021 | 10:49
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وقع منذ حوالي الساعتين اشتباك وتضارب بالعصي والحجارة بين عشرات الشبان الذين ينتمون الى عشيرتين سورييتين في شارع الغيلان في النبعة- برج حمود، قرب كنيسة الصليب. وقد اسفر الاشكال عن سقوط عدد من الجرحى.

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النبعة

برج حمود

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