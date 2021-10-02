العشائر تتحرك... ما الذي يحصل في النبعة وبرج حمود؟

وقع منذ حوالي الساعتين اشتباك وتضارب بالعصي والحجارة بين عشرات الشبان الذين ينتمون الى عشيرتين سورييتين في شارع الغيلان في النبعة- برج حمود، قرب كنيسة الصليب. وقد اسفر الاشكال عن سقوط عدد من الجرحى.