المطران درويش زار بوشكيان مهنئاً: بأمثالكم سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة

زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش على رأس وفد من كهنة الأبرشية، وزير الصناعة جورج بوشكيان في زيارة تهنئة لتعيينه في الحكومة الجديدة.وكانت مناسبة لعرض أوضاع الصناعة في لبنان بشكل عام والبقاع بشكل خاص، والمشاكل التي تواجهها وسبل تعزيز صمودها في هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم الدعم للصناعيين لتأمين الإستمرار.وقدم المطران درويش للوزير بوشكيان كتابه الجديد "دعوتي ما زالت سرا"، وأشار في آخر الزيارة الى أنه "لدينا رجاء وامل كبير انه مع امثال الوزير بوشكيان ممن يتمتعون بالمصداقية والنزاهة والإختصاص، ومع تضامن اللبنانيين جميعا والتفافهم حول القضايا الوطنية، سنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".وأضاف: "هذه الحكومة امامها الكثير من التحديات في كل المجالات، نأمل ان تتمكن من تلبية مطالب الشعب في اسرع وقت".وتمنى درويش للوزير بوشكيان "التوفيق في رفع اسم الصناعة اللبنانية في كل العالم".وضم الوفد الى المطران درويش النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، الأرشمندريت عبدالله عاصي والآباء جورج اسكندر، ايلي بو شعيا، طلال تعلب، طوني الفحل وايليا عون.