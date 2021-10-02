"حسابكم قريب".. اعتصام لـ"اتحاد ساحات الثورة" في ساحة رياض الصلح

نفّذت مجموعة "اتحاد ساحات الثورة" وقفة احتجاجية في ساحة رياض الصلح- بيروت للمطالبة بتغيير السلطة ومحاسبة الطبقة الفاسدة والمتسبّبين بانفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي.ورفع المشاركون شعارات مندّدة بالسلطة السياسية أبرزها "نريد العدالة"، "طبّقوا القوانين" و"حسابكم قريب".وكان "الاتحاد" قد دعا مؤخراً ثوار 17 تشرين إلى "الاستمرار بالاعتصام على مدى 4 أيام متتالية من الجمعة الأول من تشرين الأول إلى الرابع من تشرين الأول، مع تجمّع مركزي في 17 تشرين الأول في ساحة الشهداء".