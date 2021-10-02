لبنان

"إطفاء بيروت" يسيطر على حريق الأشرفية

Lebanon 24
02-10-2021 | 12:08
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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه حوالى الساعة 11:00 من تاريخ 02-10-2021، تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء مدينة بيروت مكالمة هاتفية مفادها أن حريقاً شبّ داخل احدى المحال في منطقة الاشرفية شارع ترابو.

ووفقاً لبيان بلدية بيروت، فقد انطلقت فرقة من فوج الاطفاء الى المكان وفور وصولها كانت سحب الدخان الكثيف المنبعث تغطي المكان وتبين أن مصدرها دار نيكولا جبران للازياء. وعلى الفور عمل رجال فوج الاطفاء بالسرعة اللازمة على مكافحة الحريق وبعد عمل مضني وجبار استطاع رجال الفوج الولوج الى المكان والوصول الى مصدر النيران عليها حائلين دون امتدادها الى الأبنية المجاورة.
 
وأشرف قائد فوج الاطفاء العقيد ماهر العجوز على سير عمليات الاطفاء التي استمرت لاكثر من ست ساعات تم بعدها السيطرة بشكل كامل على الحريق.
 
وتقوم في هذه الاثناء فرق الاطفاء بعمليات التبريد لتأمين المكان منعاً لتجدد الحريق، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. 
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