لبنان

آلية إطفاء حرائق تصل إلى بسري

Lebanon 24
02-10-2021 | 12:19
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أعلنت جمعية الأرض- لبنان، وصول آلية "لقلق" للاطفاء الى منطقة بسري، موضحة في بيان أنه "بعد انهاء كامل المستندات الضرورية لتسجيل آلية الإطفاء الأولي لحرائق الغابات لقلق التي تقدمت بها عائلة سوبرا مشكورة الى جمعية الارض- لبنان، وسجلتها وجهزتها شركة P.A.R. Consultants بمضخة وخزانات سعة 600 ليتر، انطلقت الآلية اليوم من مركز الجمعية في بعبدا الى مركزها في بسري، حيث كان في الاستقبال فريق الجمعية في بسري والمختار رشيد نمر.
 
ووفقاً للجمعية، فإن الآلية سميت لقلق على اسم الطائر المهاجر الذي يرمز للسلام، والذي يستريح في مرج بسري كل سنة في طريق هجرته من القارة الأوروبية الى القارة الأفريقية، مرورا بقارة آسيا.
 
 
 
 
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