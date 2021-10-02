إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حصول اشكالٍ في باحة الخروج من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.

ويظهر الفيديو لحظة حصول تضاربٍ بين حشد كبير من الشبان، وقد تدخلت عناصر من الجيش لتفريقهم.