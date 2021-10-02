لبنان

إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 13:00
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حصول اشكالٍ في باحة الخروج من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.
 
ويظهر الفيديو لحظة حصول تضاربٍ بين حشد كبير من الشبان، وقد تدخلت عناصر من الجيش لتفريقهم.
 
 
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