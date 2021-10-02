كان على دراجته الهوائية.. وهذا ما حصل معه

أدى إنزلاق دراجة هوائية مساء اليوم، على طريق عام غبالة كسروان، إلى إصابة سائقها بجروح مختلفة، وحضرت عناصر الدفاع المدني ونقلت الجريح إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.