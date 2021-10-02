لبنان

كان على دراجته الهوائية.. وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
02-10-2021 | 13:44
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 أدى إنزلاق دراجة هوائية مساء اليوم، على طريق عام غبالة كسروان، إلى إصابة سائقها بجروح مختلفة، وحضرت عناصر الدفاع المدني ونقلت الجريح إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.
 
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حادث

دراجة هوائية

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