لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية

Lebanon 24
02-10-2021 | 14:59
A-
A+
Doc-P-870527-637688089309572896.jpg
Doc-P-870527-637688089309572896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية Dr. Roman DIETER على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين المؤسستين.
مواضيع ذات صلة
العماد جوزف عون غادر الى القاهرة تلبية لدعوة نظيره المصري لتعزيز التعاون بين الجيشين
lebanon 24
03/10/2021 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان فرنجية: هناك فرق بين الظلم والحق ونحن ضد أن يظلم أي أحد ففي عهد قائد الجيش جان قهوجي بقيت الباخرة سنتين وفي عهد جوزف عون بقيت 3 سنوات فلماذا الادعاء على لا على جوزف عون؟
lebanon 24
03/10/2021 14:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزف عون

رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website