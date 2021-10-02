قائد الجيش استقبل رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الشرطة الفدرالية الألمانية Dr. Roman DIETER على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين المؤسستين.