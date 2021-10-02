السيطرة على حريق بين تكريت ورحبة في عكار

شبّ حريق مساء اليوم بين بلدتي تكريت ورحبة، وقد عملت عناصر مركز عيات في الدفاع المدني وشباب من البلدتين على إخماده.

ووضعت بلدية تكريت جرافة عملت على فتح الطريق لوصول اليات الاطفاء الى موقع الحريق، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني والمتطوعون من منع امتداد النيران الى المنازل وبالتالي السيطرة عليها.