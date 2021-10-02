28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حركة ديبلوماسية مكثفة نحو لبنان فأي نتائج؟
Lebanon 24
02-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " النهار":
هل ثمة "استدارات" خارجية نحو لبنان من شأنها أن تعيد من جهة المظلة الدولية فوقه ولو نسبيا؟ وأيّ نتائج لهذه الاطلالات التي يخشى أن تكون ظرفية ولا تبعد عن إطار إطلاق مواقف مبدئية لا تبدل شيئاً في الواقع الكارثي للبنان؟
السؤال يبدو مشروعاً وطبيعيّاً أمام معالم الحركة الديبلوماسية النشطة المتصاعدة التي ستكون بيروت على موعد معها الأسبوع المقبل بعد زيارة رئيس الوزراء الأردني التي شكّلت فاتحة هذه الحركة. ولكن الأبرز من الزيارات المبرمجة في الأسبوع الطالع، والتي سيكون من بينها زيارة مثيرة للجدل لوزير الخارجية الإيراني، المواقف الفرنسية والأميركية التي أُطلِقت في الساعات الأخيرة حيال لبنان منبّئة على الأقل بعودة ارتفاع منسوب الاهتمامات الغربية بلبنان بعد تشكيل الحكومة والزيارة الأولى للخارج التي قام بها رئيسها نجيب ميقاتي لباريس.
الحركة الديبلوماسية تبدأ إذاً غداً الاثنين مع زيارة منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي سيعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بالملفات التي تشرف عليها باريس مباشرة ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والاطلاع على العناوين العريضة للخطة قيد الاعداد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ثم يزور بيروت وزير الخارجية القبرصي الثلثاء، ومن بعده وزير الشؤون الخارجية الألماني، على أن يقوم وزير الخارجية الإيران حسين امير عبداللهيان بزيارته لبيروت في 6 و7 الجاري.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ "تشكيل الحكومة في لبنان خطوة مهمة للنهوض بالبلد"، وأكد أنّ على الحكومة اللبنانية تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة.
ومن جهته، أشار المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّه "ليس لدينا أجندة خفية في لبنان ونعمل على دعم الشعب اللبناني"، مؤكداً "أنّنا ندعم لبنان والشعب اللبناني بشكل كبير وقدمنا الكثير من الأموال".
المصدر:
النهار
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن الكهرباء في لبنان.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
مفاجأة عن الكهرباء في لبنان.. هذا ما حصل مؤخراً
13:00 | 2021-10-02
02/10/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب في مطار بيروت.. ماذا جرى؟ (فيديو)
13:00 | 2021-10-02
02/10/2021 01:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليشعروا بالانفراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليشعروا بالانفراج.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-10-02
02/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:52 | 2021-10-03
بيان جديد وعاجل من "كهرباء لبنان" عن التغذية.. هذا ما جاء فيه
06:55 | 2021-10-03
جولة لشرف الدين على المرجعيات الروحية والمشايخ في عاليه
06:45 | 2021-10-03
حسن فضل الله: التدخل الاميركي في تحقيقات المرفأ اعتداء سافر على السيادة
06:40 | 2021-10-03
الجيش: زورق معاد خرق المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة
06:20 | 2021-10-03
جولة إعلامية -سياحية في بعلبك
06:09 | 2021-10-03
تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. الحرارة سترتفع اعتباراً من هذا التاريخ
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
03/10/2021 14:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 14:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
03/10/2021 14:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact