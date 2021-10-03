السراي الكبير محور حركة ديبلوماسية لافتة لرئيس الحكومة

يشهد السراي الكبير ابتداء من يوم غد حركة ديبلوماسية لافتة ومكثفة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في اطار المساعي المستمرة لاعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان الخارجية طوال الفترة الماضية.

وفي جدول اللقاءات الديبلوماسية المقررة زيارات لكل من وزيري خارجية المانيا وقبرص ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، اضافة الى اجتماع مع السفراء الاوروبيين.