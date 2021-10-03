السراي الكبير محور حركة ديبلوماسية لافتة لرئيس الحكومة

يشهد السراي الكبير ابتداء من يوم غد حركة ديبلوماسية لافتة ومكثفة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في اطار المساعي المستمرة لاعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان الخارجية طوال الفترة الماضية.
وفي جدول اللقاءات الديبلوماسية المقررة زيارات لكل من وزيري خارجية المانيا وقبرص ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، اضافة الى اجتماع مع السفراء الاوروبيين.
كذلك سيعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان خلال زيارته للبنان بين 6 و7 الجاري.
بالتوازي يواصل رئيس مجلس الوزراء اجتماعات العمل المختصة بمعالجة الازمات المطروحة. وبعد الاجتماع الذي عقد الجمعة الفائت لاقرار عودة الطلاب الى المدارس الرسمية في الحادي عشر من الجاري، ستعقد هذا الاسبوع سلسلة اجتماعات مالية واقتصادية ابرزها التحضير لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتفيد مصادر معنية" ان رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارات خارجية لشرح الموقف اللبناني،ويجري التحضير لها ، لكن ما يتم تداوله من معلومات صحافية حول جدول جاهز لهذه الزيارات غير صحيح".