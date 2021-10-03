لبنان

السراي الكبير محور حركة ديبلوماسية لافتة لرئيس الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-870601-637688445333190052.jpeg
Doc-P-870601-637688445333190052.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد السراي الكبير ابتداء من يوم غد  حركة ديبلوماسية لافتة ومكثفة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في اطار المساعي المستمرة لاعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان الخارجية طوال الفترة الماضية.
وفي جدول اللقاءات  الديبلوماسية المقررة زيارات لكل من وزيري خارجية المانيا وقبرص ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، اضافة الى اجتماع مع السفراء الاوروبيين.
كذلك سيعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان خلال زيارته للبنان بين  6 و7 الجاري.

بالتوازي يواصل رئيس مجلس الوزراء اجتماعات العمل المختصة بمعالجة الازمات  المطروحة. وبعد الاجتماع الذي عقد الجمعة الفائت لاقرار عودة الطلاب الى المدارس الرسمية في الحادي عشر من الجاري، ستعقد هذا الاسبوع سلسلة اجتماعات مالية واقتصادية ابرزها التحضير لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وتفيد مصادر معنية" ان رئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارات خارجية لشرح الموقف اللبناني،ويجري التحضير لها ، لكن ما يتم تداوله من معلومات صحافية حول جدول جاهز لهذه الزيارات غير صحيح".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website