لبنان

"التيار" و"القوات"... إلى "السلاح المحظور" 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-870603-637688447868252075.jpg
Doc-P-870603-637688447868252075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يستبعد بعض المراقبين السياسيين أن تشهد مرحلة التحضير للإنتخابات النيابية المقررة في نهاية آذار المقبل، أي بعد أقل من ستة اشهر، حربًا إعلامية ضارية بين "التيار الوطني الحر" وبين حزب "القوات اللبنانية، المتنافسين الأكبر إنتخابيًا على الساحة المسيحية. 
ويعتقد هؤلاء أن وتيرة الحملات المتبادلة، والتي بدأت منذ فترة على مختلف وسائط التواصل الإجتماعي، ستشهد تصعيدًا متدرّجًا مع إقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي. ويعتبرون أن هذه الحملات ستتناول الحياة الشخصية لعدد من رموز كل من التيار والحزب، فضلًا عن فرضية إعطاء الضوء الأخضر للجيوش الإلكترونية لكلا الطرفين بضرورة أن يكونوا على جهوزية إستخدام كل الوسائل الممكنة، حتى إستعمال "الأسلحة"، التي كانت تُعتبر في فترة من الفترات محظورة.  

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:52 | 2021-10-03
06:55 | 2021-10-03
06:45 | 2021-10-03
06:40 | 2021-10-03
06:20 | 2021-10-03
06:09 | 2021-10-03
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website