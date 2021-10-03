لبنان

وجوه في 8 آذار ستغيب عن الشاشة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-10-2021 | 01:45
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مع بدء الأحزاب السياسية التحضير للانتخابات النيابية، سواء لجهة الاجتماعات الحزبية الدورية أو لجهة اللقاءات الشعبية والمناطقية التي نشطت في الاسابيع الماضية، يتجه معظم الأحزاب والكتل النيابية إلى تغيير  في أسماء مرشحيه.
وفي هذا السياق، افادت  المعلومات ان حزبا بارزا ضمن قوى 8 اذار  يتجه إلى  التغيير في الاسماء التي رشحها في العام 2018، حيث تبدي  قيادة هذا الحزب اقتناعا أن هذه الاسماء لم  تفعل فعلها على الارض، ولم تترك اي بصمة في مناطقها أو في العمل التشريعي، وبالتالي فإن الارجحية تصب في خانة إعادة النظر في الترشيحات وتقييم  الأوضاع في المناطق ربطا بالعائلات بهدف اختيار  شخصيات تحظى بقبول شعبي وتتمتع بالكفاءة والاهلية

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